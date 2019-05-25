CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 31 Mart seçimlerinin hemen ardından uydurduğu iftirasını, yine CHP’den Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, bir ay sonra yalanladı. Soyer, Mansur Yavaş'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini açıklamıştı, Yavaş ise bu iddiayı bir ay sonra yalanladı.

“Tunç Bey biraz farklı aktardı”

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun yazısına göre, Mansur Yavaş, “Retina ile açılan oda yanlış bilgi. Biz Tunç Soyer'le konuşurken 12’nci katta Melih Bey'in retina ile açılan odoası varmış dedim ama yanlış aktarıldı aktarılsın da istemezdim. Çünkü Mustafa Tuna dönemi de vardı. Tunç Bey de biraz farklı aktardı” dedi.

Yavaş, belediyede ortam dinlemesi yapıldığına yönelik şayialar için de “Ortam dinlemesi falan varsa da bilgim yok” diye konuştu.

Yavaş’tan Belediye Meclisi itirafı

“Belediye Meclisi’nin aleyhte kararlarını da mahkemeye götüreceğiz” şeklinde konuşan Yavaş, seçimden sonra CHP’liler tarafından tedavüle sokulan Meclis’teki AK Parti ve MHP grubunun kendisini çalıştırmayacağı yönündeki iddiaları da bir bakıma yalanlayarak, “Meclis’te çok zorlayıcı olamıyorlar. Büyük yatırımlarda karar almamız gerekebilir. Canlı yayında gösteririz. Ama belediye başkanının da yetkileri fazla. Birçok belediye başkanı ihtiyacı olsa da yanıma gelmiyor” ifadelerini kullandı.