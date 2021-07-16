CHP'li Tunç Soyer yine sözünü yedi: Benim işim mi?

Yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da "belediyenin işi" olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfez ve derelerde kirlilik ve kokunun katlanarak artması karşısında "Bu benim işim mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?" diyerek kendini savundu.

Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi İzmir Körfezi'ni temizleyeceğini ve yüzülebilir hale getireceğine dair vaatte bulunmuştu.

"Körfezde yüzüyor olacağım"

Farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda Soyer, "Yüzülebilir bir körfez amacıyla İzmir Körfezi’ne yeni bir soluk getireceğiz", "Üç yıl sonra ben bu körfezde denize gireceğim", "Yüzülebilir körfez hayalimizi adım adım gerçekleştiriyoruz" gibi ifadeler kullanmıştı.

Seçimden önce: Belediyenin işi

Bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen "Dört sene sonunda ne olacak?" sorusuna "Ben körfezde yüzüyor olacağım" cevabını vermişti. Bir başka televizyon yayınında da İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için "Belediyenin işi" demişti.

Seçimden sonra: Benim işim mi?

Körfez ve derelerde kirlilik ve koku katlanarak artarken, konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan Soyer, "Bu benim işim mi? Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil" diyerek kendini savundu.

Vaadini gerçekleştiremeyen CHP'li Soyer, "Gediz Nehri ile ilgili problem son 3-5 yılın sorunu değil. Gediz, Ergene zehir akıyor. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucu" ifadelerini kullanarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermeyi tercih etti.