CHP'li Tunç Soyer, yanlış hesaptan tweet atınca rezil oldu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PR çalışması hüsranla sonuçlandı. Takvim'in haberine göre; önce ekibinde görevli Kerem Ziya Yangöz'e "Her sabah belediyeye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz @tuncsoyer" diye paylaşım yaptıran Soyer, daha sonra troll hesabından "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" şeklinde yorumda bulunarak kendi kendinin reklamını yapmaya çalıştı.

Troll hesap yerine gerçeğinden tweet atınca yakalandı

Fakat CHP'li Soyer'in PR çalışması uzun sürmedi. Soyer, kendisini öven paylaşımı troll hesabı yerine kendi resmi hesabından yapınca ucuz numara açığa çıkmış oldu.

Apar topar sildi

Tunç Soyer, söz konusu paylaşımı yanlışlıkla resmi hesabından yaptığını fark edince apar topar silse de iş işten geçti.

"Tek çalışma alanları PR ve algı, onu da beceremediler"

CHP'li Tunç Soyer'in ifşa olan PR numarasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan da yorum geldi. Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı troll hesabından atacağı tweeti kendi hesabından attı. Tek çalışma alanları PR ve algı diyorduk ama onu da beceremediler. Siz hizmet edin ve çalışın, İzmirliler sizi över zaten. Bu sayede trol hesaplarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız." ifadelerine yer verdi.