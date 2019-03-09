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CHP’li Tunç Soyer, merakla beklenen tarım projelerini Ödemiş’ten açıkladı

Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Ödemiş’te yapılan mitingte, tarım politikalarını açıkladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
CHP’li Tunç Soyer, merakla beklenen tarım projelerini Ödemiş’ten açıkladı

Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Ödemiş’te yapılan mitingte, tarım politikalarını açıkladı. Soyer, "İddiamız İzmir’i Akdeniz’in öncü kenti yapmak; fakat bu tarım olmadan olmaz. Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi için önce tarımsal sorunun çözülmesi gerekir. Biz bununla ilgili çok sayıda proje geliştirdik; amacımız üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak projeler üretmek" dedi.


Millet İttifakı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, merakla beklenen tarım projelerini bir mitingle Ödemiş’ten açıkladı. Hükumet Meydanı’nda yapılan miting, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.


Mitingin ilk konuşmacısını CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mehmet Eriş yaptı. Eriş, "Bugün ikinci Cemre Ödemiş’te düştü, hayırlı olsun. Ödemiş tarım merkezidir. Bunu Tunç Soyer’in tescil etmesini teşekkürler karşılıyoruz" dedi.


Mehmet Eriş’in konuşmasının ardından ’Oyalıfes’ halk oyunları ekibi sahneye çıktı. Ekip, efe türküleri eşliğinde görsel bir şölen ortaya koydu. Sahneye çıkan Tunç Soyer, Bedia Akartürk’ün fonda okuduğu Çakıcı türküsüne eşlik etti.


Soyer, konuşmasının başında, gençlik yıllarında öğretmenlerinden Türkiye’nin kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğunu söylediklerini belirtti. Bu durumun son yıllarda değiştiğini ve Türkiye’nin artık kendi kendine yetemediğini söyleyen Soyer, Aziz Kocaoğlu’nun tarıma büyük destek verdiğini söyleyip, Kocaoğlu’nun tarıma verdiği desteği sürdüreceklerini belirtti. Soyer, "İddiamız İzmir’i Akdeniz’in öncü kenti yapmak; fakat bu tarım olmadan olmaz. Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi için önce tarımsal sorunun çözülmesi gerekir. Biz bununla ilgili çok sayıda proje geliştirdik; amacımız üreticiyi ve tüketiciyi koruyacak projeler üretmek. Hedefimiz yerelden kalkınma. İzmir’i kooperatif kenti yapacağız. Büyükşehirin verdiği desteği sürdüreceğiz. Tarımsal kooperatiflere ve üretici birliklerine verilen desteği arttırarak devam ettireceğiz. İzmir’i tarım cenneti haline getireceğiz. İlk hedefimiz girdi maliyetlerini düşürebilmek. Bu amaçla çalışma yürüteceğiz. 700 bin fidan üretimini bir milyona çıkacağız. Hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz. Makine parkı havuzunu büyüteceğiz. 3-5 dönüm arazisi olan küçük üreticiyi tarım havuzu ile destekleyeceğiz" dedi.



"Yerli tohuma özel önem vereceğiz"


Tunç Soyer, "Seferihisar’da 7 kadınla başladığımız çalışmaları biliyorsunuz tüm Türkiye duydu. Bu çalışmayı İzmir çevresini yayacağız. İzmir’in bütün ilçelerinde kadın Kooperatifleri koruyacak kadınlarımızın yoksullukla mücadelesine destek olacağız. Bu çalışmalarla köy ve kenti buluşturacak organik tarıma destek vereceğiz alım garantili üretim desteğini sürdüreceğiz yerli tohuma özel önem vereceğiz" şeklinde konuştu.


Tunç Soyer, "Bir avuç tohumdan başladığımız hikaye 500 dönümlük Karakılçık tohum hikayesine dönüştü. 12 yılda 470 milyon liralık ürün alımı gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu rakamı 1 milyara çıkaracağız. Yerel tohum merkezleri kuracağız. İzmir’in 30 ilçesinde tohum takas şenlikleri düzenleyecek ve yerli tohuma destek vereceğiz tarım ürünlerini işletme tesisleri kuracağız. 20 yıldır fiyatı değişmeyen mandalinayı şu an ihraç eder duruma getirdik. Bu çalışmaları bölgemizdeki diğer bütün tarım ürünlerine uygulayacağız"


AK Partili Nihat Zeybekci ile farklılarının olduğunu belirten Soyer, sözlerini şöyle sonlandırdı:


"O sizi tarım işçisi yapmak istiyor, biz sizi ortak yapmak istiyoruz. Onlar şirketleşmeden bahsediyor biz kooperatiften bahsediyoruz. Size söz veriyorum. Size yaşam kalitesini arttırma ve yaşadığınız topraklardan gurur duymanızı sağlayacağız. Köylü milletin efendisidir sözünü kanıtlayacağız."

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:16
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