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Gündem CHP'li Torun'dan İmamoğlu itirafı: Hata yaptık
Gündem

CHP'li Torun'dan İmamoğlu itirafı: Hata yaptık

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un kara teslim olduğu sırada balıkçıda çekilen fotoğrafının gerçek olmadığını ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 23:28:00 -
CHP'li Torun'dan İmamoğlu itirafı: Hata yaptık

İstanbul'da yoğun kar yağışından dolayı kaos yaşanırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olmadığını iddia eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sessizliğini bozdu.

Torun, "Açıkçası biz akşama kadar bekledik. Akşamüstü sorduğumda hiçbir yalanlama da gelmediği için biz de yani baktık ki oldukça sosyal medyada kabul var, elbette ki biz belediye başkanımızın arkasındayız. Böyle bir şey olmuşsa da destekleriz dedik. Biz de tweet attık, hata yaptık. Hata olduğunu da ifade ediyoruz. Geç kalındı. Keşke daha erkenden bir açıklama yapılsaydı." dedi.

"Sonuçta resmi bir yemeğin olduğunu, daha önceden planlanan bir yemeğin olduğunu ve bunun gerçekleştiği söylenseydi çok daha olumlu olurdu." diyen Torun, "Belki Ekrem Bey'i veya yetkilileri arayıp sormamız lazımdı ama gün boyu böyle bir bilgilendirme gelmeyince açıkçası biz de o konuda bir eksikliğimiz oldu" diye konuştu.

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