CHP'li Tezcan'dan 'İnce' gönderme: Koltuk tahsis etme sorunu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Çeşitli biçimlerde son günlerin gündemini partide bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Bizim gündemimizde kurultay yoktur. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu kişilere koltuk tahsis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk tahsis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını esaslı biçimde oturup değerlendireceğiz." dedi.

Tezcan, 24 Haziran seçimlerinde Aydın milletvekili seçilen Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile Aydın Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

Daha sonra partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Tezcan, seçim sonuçlarına ilişkin 81 ilde bölgesel, yerel analizler yapacaklarını, illerde, bölgelerde durumlarının nereden nereye geldiğini değerlendireceklerini, oylarının arttığı ve azaldığı yerlerde bunlara etken olan sebepleri araştıracaklarını daha sonra il başkanlarını, milletvekili grubunu, parti meclisini toplayarak seçimle ilgili hedeflerini yeniden kurgulayacaklarını anlattı.

'İKTİDARI ELDE ETME YARIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye'de demokrasi, hak, özgürlükler mücadelesinin devam ettiğini, seçim sonuçlarının umutsuzluk rüzgarı estirmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Bülent Tezcan, siyasetin her zaman yeni hedefler koyup, yeni inançla yola çıkmayı gerektirdiğini, CHP olarak nafile işlerle meşgul olmayacaklarını bildirdi.

"Süreç partide bir iç iktidar paylaşımı süreci değildir, partide bir iç iktidar yarışı değil, dışarıdaki büyük iktidarı elde etme yarışını güçlü şekilde sürdüreceğiz." diyen Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 1 yıl içerisinde siyasete damgasını vurduğunu, gündem oluşturduğunu kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ikinci önemli büyük adımın Millet İttifakı olduğunu, bu ittifak sayesinde 13 ilde yıllar sonra ilk kez milletvekili çıkardıklarını aktaran Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığında parti içinden parti birikimini taşıyan Muharrem İnce'yi aday göstererek üçüncü önemli adımı attığını vurguladı.

KOCAOĞLU'NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun partideki değişim çağrısına ilişkin açıklamasını sorması üzerine Tezcan, CHP'nin yol haritasını belirlediklerini, genel merkezin gelecek dönemde ne yapacağını çok net bildiğini ifade etti.

'GÜNDEMİMİZDE KURULTAY YOK'

Tezcan, "Çeşitli biçimlerde son günlerin gündemini partide bir kurultay tartışması üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Bizim gündemimizde kurultay yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de siyasetin ezberini bozmuş, kendi hesabına göre siyaset yapmak değil, partiyi iktidar yapmak için herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışını yerleştirmiştir. Bugün Türkiye'de iktidar sorunu kişilere koltuk tahsis etme sorunu değildir. Kişilere koltuk tahsis etme sorunu olmadığı için seçim sonuçlarını esaslı biçimde oturup değerlendireceğiz. Şu anda bizim gündemimizde kurultay söz konusu değildir." değerlendirmesini yaptı.