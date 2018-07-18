CHP'li Tezcan: CHP dışarıdan dizayn edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı ifadelere cevap verdi. Tezcan, CHP'nin ahlak tavsiyesine ve değerlendirmesine ihtiyacının olmadığını söyledi.

"CHP DIŞARIDAN DİZAYN EDİLEMEZ"

Tezcan, yaptığı açıklamada, Mahir Ünal'ın açıklamasına cevap vererek 'kaset ile dizayn edilen' CHP'nin hiçbir zaman dışarıdan dizayn edilecek bir parti olmadığını, bundan sonra da olmayacağını söyledi.

"435 KİLOMETRE YÜRÜDÜ"

Ünal'ın Kılıçdaroğlu için "Tarihin çöplüğündeki yerini aldı" sözlerine yer verdiğini aktaran Tezcan, şöyle devam etti: Adalet için 435 kilometre yürüyenin tarihteki yeri şeref locasıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü, demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle tarihteki şeref locasındaki yerini daha şimdiden ayırtmıştır.