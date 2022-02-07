CHP’li Tarsus Belediyesi’nde beton mikseri vurgunu

Akit, bürokratlarının yemek masalarında dansöz oynattığı, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, başkanının bile kaçak su kullandığı CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki rezaletlerin ardından şimdi de ilçe belediyelerde dönen dolapları deşifre ediyor. CHP’li Haluk Bozdoğan Başkanlığındaki Tarsus Belediyesi’nde, iki adet 2010 model beton mikserinin ucuza satılarak, yerine 4 yıl daha eski olan aynı marka mikserlerin fahiş fiyata kiralandığı ortaya çıktı.

Düşük modele daha fazla para

Mülkiyeti Tarsus Belediyesi iştiraki İmar LTD Şirketi’ne ait olan 2 adet 2010 model Mercedes marka beton mikserini ‘masraflı olduğu’ gerekçesiyle tanesini 145 bin TL’den elden çıkaran CHP’li yönetim, kiraladığı 3 adet 2006 model Mercedes marka beton mikserinin her birisi için yıllık 212 bin 400 TL ödeme yaptı. Kiraladığı 1 adet Ford mikser için ise 184 bin 80 TL ödedi. Belediye Şirketlerini İnceleme Komisyonu tarafından deşifre edilen ve 16.10.2019 tarihinde gerçekleşen rezaletin bununla sınırlı kalmadığı, CHP’li yöneticilerin bir adet beton pompasını da kelepir fiyata sattıkları tespit edildi. Tam teşekküllü teknik rapor olmadan gerçekleştirilen satış soru işaretlerine neden olurken, malik durumundaki belediyenin elindeki araçları satıp kiracı durumuna düşmesindeki amacı anlaşılamadı.

Malik iken kiracı oldular

Konuyla ilgili konuşan Tarsus Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Altunsucu, “Hizmet ve eser konusunda sınıfta kalan CHP’li yönetim, mikser ve beton pompalarını satarak belediyeyi malik durumundan kiracı pozisyonuna düşürmüştür” dedi.