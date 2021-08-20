CHP’li Tanyeri’ye askerde de ‘huzur hakkı’ parası
Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li belediyelerde yaşanan vurgunları deşifreye devam ediyoruz. Son dönemde kadrolaşma dolayısıyla tepki toplayan Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. Personel Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ender Tanyeri’nin askere gittiği halde maaş almaya devam ettiği ortaya çıktı.
Zekeriya Say İstanbul
Daha önce adrese teslim ballı ihalelerle sülale boyu vurgunlarını ortaya çıkardığımız Beşiktaş Belediyesi’nde yağma tam gaz sürüyor. Kadrolaşmaya ağırlık vererek aldığı 1250 personel ile tepki toplayan Beşiktaş Belediyesi bürokratlarından Ender Tanyeri’nin de belediyeyi arpalığa çevirdiği ortaya çıktı. Vatani görevini yerine getirmek için altı ay süreyle askere giden ve aynı zamanda CHP İlçe Başkan Yardımcısı olan Tanyeri’nin, toplantılara katılmadığı halde Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Personel Hizmetleri A.Ş.’den hukuk ve etik kurallarını çiğneyerek ‘Huzur Hakkı’ adı altında nemalanmaya devam ettiği iddia edildi.