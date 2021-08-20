CHP’li Tanyeri’ye askerde de ‘huzur hakkı’ parası

Zekeriya Say İstanbul

Daha önce adrese teslim ballı ihalelerle sülale boyu vurgunlarını ortaya çıkardığımız Beşiktaş Belediyesi’nde yağma tam gaz sürüyor. Kadrolaşmaya ağırlık vererek aldığı 1250 personel ile tepki toplayan Beşiktaş Belediyesi bürokratlarından Ender Tanyeri’nin de belediyeyi arpalığa çevirdiği ortaya çıktı. Vatani görevini yerine getirmek için altı ay süreyle askere giden ve aynı zamanda CHP İlçe Başkan Yardımcısı olan Tanyeri’nin, toplantılara katılmadığı halde Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Personel Hizmetleri A.Ş.’den hukuk ve etik kurallarını çiğneyerek ‘Huzur Hakkı’ adı altında nemalanmaya devam ettiği iddia edildi.

