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Siyaset CHP'li Tanju Özcan'la ilgili flaş iddia! Bu hamle çok konuşulacak
Siyaset

CHP'li Tanju Özcan'la ilgili flaş iddia! Bu hamle çok konuşulacak

CHP’nin kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk ettiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti lideri Akşener'le 15 Eylül’de birlikte açılış yapacak. Bolu Belediyesi’nin, itfaiye binası açılışı için bilboardlara astırdığı afişlerde Akşener’in büyük boy fotoğraflarına yer verildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:58:00 -
CHP'li Tanju Özcan'la ilgili flaş iddia! Bu hamle çok konuşulacak

İYİ Parti ile CHP arasında "HDP'ye bakanlık" konusunda yaşanan gerilimin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP’den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Bolu'nun ırkçı belediye başkanı Tanju Özcan’ın daveti üzerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının 15 Eylül’deki açılışına katılacak.

Bolu Belediyesi’nin açılış için bilboardlara astırdığı afişlerde yalnızca Akşener’in resmi bulunuyor.

Tanju Özcan, Akşener’i 31 Ağustos’ta İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Tanju Özcan’ın ihracı hakkındaki kararı 26 Eylül’de görüşecek.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in “Bütün partilere olduğu gibi HDP’ye de bakanlık verilebilir” çıkışının ardından bazı CHP’li ve İYİ Partili isimler arasında başlayan gerginlik sürerken Akşener’in CHP YDK’daki ihraç görüşmesinin hemen öncesinde Tanju Özcan'la birlikte açılışa katılacak olması dikkat çekti.

 

 

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Yorumlar

Ziya

Ondanda bu beklenir kıvır babam kıvır chp olmadı ip olsun fark etmez
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