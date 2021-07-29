CHP’li Tanju Özcan Hitler’den farksız Savcılıktan Özcan’a soruşturma

Hasan Eğrigöz Ankara

Göçmenlere yönelik skandal açıklamalarda bulunarak, dil-ırk ayrımı yapan CHP’li Tanju Özcan, Anayasa’nın 10. maddesini de ihlal ederken Akit’e konuşan hukukçular, soruşturmanın Özcan’ın aleyhinde sonuçlanması gerektiğini ifade ettiler.

Görevden alınmalı

CHP’li Tanju Özcan’ın açıklamalarının ceza kanununa göre suç olduğunu belirten Hukukçu Cüneyt Toraman şunları dile getirdi: “Bu açık bir ayrımcılık. Soruşturmadan bir sonuç çıkması lazım. Ceza kanununda suç zaten. Rengi, ırkı, felsefi inancı, siyasi görüşü hangi sebeple olursa olsun insanlar arasında ayrımcılık yaparsan; ki bir kamu görevlisinden, belediye başkanın bahsediyoruz. Bir gün dahi o koltukta oturmaması lazım. Hadi biri oturdu ben, ‘Başörtülülere hizmet vermek istemiyorum’ dedi. Bundan hiçbir farkı yok, bu ha Suriyeli olmuş, ha başörtülü olmuş, ha sakallı olmuş. Bu ayrımcılık. Bu tip kişilerin devlet kademelerinde olmaması lazım. İçişleri Bakanlığı’nın bu tip kişileri derhal görevden alması lazım. İdari soruşturma da başlatarak bir gün bile orada oturmaması lazım.

Bu tip şeyler toplumda fitneye, kargaşaya, çatışmaya sebebiyet verecek olaylardır. Bugün buna Suriyelilere karşı izin verirseniz, yarın bir başka belediye başkanı da başka gerekçelerle ayrımcılık yapacak demektir. Kamu görevlileri asla ve asla ayrımcılık yapamaz. Soruşturmadan mutlaka Tanju Özcan aleyhinde karar çıkması lazım. Aksi halde diğer belediye başkanları da farklı ayrımcılık yaparlar. Hatta başörtülü-açık ayrımcılığına kadar gider. Tanju Özcan, o koltukta bir gün bile oturmamalı. Yaptığı Hitler faşizmi ile eşdeğerdir. Başka ülkelerde Türklere yapılan ayrımcılık neyse Bolu Belediye Başkanı da aynısını yapmıştır.”

Anayasaya aykırı açıklama

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur da, şunları ifade etti: “Anayasa’nın ilgili maddesini ihlal etmiştir bu açıklama. Hiç kimseye ırkı, dili, dini, cinsiyeti, siyasi görüşü ile ilgili bir ayrım yapılamaz. Devletimiz kanun önünde, hukuk önünde bilhassa temel ihtiyaçlar bağlamında herkesi eşit safta değerlendirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı bir açıklama olmuş CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklaması. İlaveten bunu bir provokasyon olarak nitelendiriyorum ben. Kendisi bu konuda siyasi, strateji eleştirileri olabilir, çözüm önerisi olabilir gayet normal bir şey ama, Tanju Özcan’ın yaptığı, ülkemizdeki mülteci politikasının devletin güvenliğine ilişkin hukuki bir perspektif şeklinde değil tam anlamıyla bir provokasyon olarak nitelendirilebilecek bir açıklama mahiyetinde olmuştur. Kaldı ki ‘yabancılar’ diye kastediyor.

Çin zulmü gibi

Gönül coğrafyalarımızda mezalimlerden kaçıp gelen, Türkiye’ye, baba ocağına sığınanlara yapılmış bir hakaret, hak ihlali ve bir hukuki ayıp olarak nitelendiriyorum. Türk vatandaşı olmayan herkes yabancıdır iç hukukumuza göre dolayısıyla Tanju Özcan da yabancı genellemesi yaparak açıklama yaptı ki o zaman Çin zulmünden kaçan ırkdaşlarımıza da su vermeyecek. Sadece Suriyeli mazlumları değil, Türkmen Dağı’ndan gelen Türkmenleri de kastediyor o zaman.”