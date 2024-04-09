CHP’li Şişli’de ilk icraat homolara

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Sapkınların siyasi alandaki en büyük destekçisi olan CHP, kamunun kaynaklarını LGBTİ’liler için seferber etmeyi sürdürüyor. Türkiye’deki eşcinsellerin çatı kuruluşu KAOS GL tarafından hazırlanan ‘Fon Rehberi’nde sapkınlara maddi destek sağladığı açıkça ifşa edilen Şişli Belediyesi’nin homolara yönelik ücretsiz sağlık desteği verdiği ortaya çıktı. Yapılan bir paylaşımda, belediyenin gaylere ve lezbiyenlere anonim olarak ‘Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar’ testlerini ücretsiz olarak hafta içi saat 17:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirildiği aktarıldı. Bununla yetinmeyen belediyenin, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu bütçesiyle eşcinsel sapkınlara bedava kondom dağıttığı da belirtildi.