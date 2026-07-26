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Sosyal Medya CHP'li Şişli Belediyesi'nden "dev proje"! Mama kabı heykeliyle açılış yaptılar!
Sosyal Medya

CHP'li Şişli Belediyesi'nden "dev proje"! Mama kabı heykeliyle açılış yaptılar!

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CHP'li Şişli Belediyesi, günlerdir reklamını yaptığı sözde dev projesinin açılışını gerçekleştirdi. Büyük vaatlerle duyurulan projenin altından, önünde mama kabı bulunan bir köpek heykeli çıkması mahalle sakinlerini ve vatandaşları şaşkına çevirdi.

CHP yönetimi altındaki Şişli Belediyesi, büyük şovlarla duyurusunu yaptığı hizmetin açılışını gerçekleştirdi.

Proje Diye Heykel Dikip Açılış Töreni Düzenlediler!

Vatandaşların çözüm bekleyen birçok altyapı ve kentsel sorununa duyarsız kalan CHP'li belediyecilik anlayışı, yine heykel siyasetine sarıldı. Şişli'de şaşaalı bir törenle kurdelesi kesilen alanın ortasında, önüne kase yerleştirilmiş bir köpek heykeli gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Belediyenin böylesi bir heykeli "dev proje" adı altında sunması tepkileri de beraberinde getirdi.

 

Vatandaş Hizmet Beklerken CHP Şov Peşinde!

İlçede biriken asli sorunlar çözüm beklerken belediye kaynaklarının heykel açılışlarına harcanması büyük huzursuzluk oluşturdu. Sosyal medyada da alay konusu olan tören sonrası, bölge halkı CHP'li belediyenin gerçek belediyecilik hizmetlerinden kaçıp algı belediyeciliği yapmasına sert tepki gösterdi.


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