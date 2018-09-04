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CHP'li Şişli Belediyesi'nden büyük usulsüzlük! 100 TL sermayeli şirkete 1 milyon TL'lik sözleşme

CHP'li Şişli Belediyesi'nin davet usulü gerçekleştirdiği bazı ihaleleri 100 TL sermayeyle kurulan sanayideki bir egzozcuyla yaptığı ortaya çıktı.

04 Eylül 2018 Salı 16:39
CHP'li Şişli Belediyesi'nden büyük usulsüzlük! 100 TL sermayeli şirkete 1 milyon TL'lik sözleşme

24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı CHP'de skandallar bitmiyor. Son olarak CHP'li Şişli Belediyesi'nin usulsüzlüğü gün yüzüne çıktı.

İstanbul'un CHP'li belediyelerinden Şişli'de ilginç bir gelişme yaşandı. Belediye, davet usulü gerçekleştirdiği bazı ihalelerde Atatürk Oto Sanayii'ndeki bir tamirciyi muhatap aldı, yaptığı pazarlık sonucunda el sıkıştı. Toplamda 1 milyon TL.'ye varan pazarlık konusu içerisinde çikolata, Türk bayrağı, masa ve sandalye alımı gibi değişik kalemler bulunuyor.

YÜZ LİRALIK ŞİRKETE 1 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME

Sanayide egzoz tamircisi olarak bilinen işyerinde V.S. adına sonradan kurulan şahıs şirketinin ilk ayında Şişli Belediyesi'ne davet edilmesi ve masada çikolata alım pazarlığının yapılması, “CHP'li belediye, sektörle alakası olmayan bir firmayı kısa sürede nasıl tesbit edip pazarlığa oturdu” sorusunu gündeme düşürdü. 2018 yılının Haziran ayında İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) tescili yapılan firmayla tescilinden önce 200 bin TL.'lik sözleşme imzalanması da aradaki ilişkinin hatıra dayalı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Kuruluş sermayesi 100 TL. olan şirketle toplamda 1 milyon TL.'ye varan mal alımı sözleşmesinin imzalanması ise başka bir ilginç detay.

EGZOZCUDAN BAYRAK TEMİNİ

CHP'li belediye, gıda sektörüyle daha önce hiç alakası bulunmayan, merkez adresi bir egzoz tamirhanesi olan firmayla yaptığı pazarlık sonucu 1850 kutu çikolatayı 203 bin 500 TL.'ye satın almayı kabul etti. El sıkışılan firma sahibinin de çikolatayı sektördeki bir toptancıdan temin edileceği düşünülürse, belediyenin aleni bir şekilde kamuyu zarara uğrattığı sonucu öne çıkıyor. CHP'li belediyenin, firmaya çektiği kıyak bununla da sınırlı değil. 14 kalem Türk bayrağı satın almak isteyen Şişli Belediyesi, bayrak üretici firmaların yerine bir kez daha egzozcunun kapısını çaldı, “Bize bayrak temin et” şeklinde teklif götürdü.

MASAYA BAŞKA OTURAN YOK

Firmanın kasasını doldurmak için hamle üstüne hamle gerçekleştiren Şişli Belediyesi, etkinliklerde kullanılmak üzere 4 bin sandalye ve 1000 masa alımını da yine bu firma üzerinden gerçekleştirdi. Dikkat çekici en önemli ayrıntı ise ayrıcalıklı firmanın davet edildiği pazarlık masasına başka hiçbir şirketin oturmamış olması.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 16:39
  1. Şişli Belediyesi
  2. CHP
  3. CHP'li belediye
  4. Atatürk Oto Sanayii
  5. İstanbul Ticaret Odası (İTO)

YORUM YAZ

  • melih53melih5356 dk önce
    bide chp nin halk adına yönetiminde olduğu denetlediği yönettiği işbank**iştiraki işfinas mesela.**borsada nasıl el değiştirdi borsa payları dünyada örneği yok..daha önemli bir haber bu..%75 gibi borsa payı el değişimi.sonra işgyo ve tskb de**başlayan hisse çöküntüsü..tesadüf işte işfinastan terfiler den sonra **çöküş hızlı.**aceleleri var gibi.**çabuk olalım aşkım şarkısı gibi.**bence bi bakılmalı..hele işyatırımın işgirişim sevdası.**illa illa işgirişim..diyolar.**
  • Şeref KazanŞeref Kazan57 dk önce
    Ak parti sürekli bunu yapıyor hangisini haber yaptınız Chp yapınca hırsızlıkAk parti yapınca ne oluyor
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