CHP'li Şişli Belediyesi'nden büyük usulsüzlük! 100 TL sermayeli şirkete 1 milyon TL'lik sözleşme

24 Haziran seçimleri sonrası suların durulmadığı CHP'de skandallar bitmiyor. Son olarak CHP'li Şişli Belediyesi'nin usulsüzlüğü gün yüzüne çıktı.

İstanbul'un CHP'li belediyelerinden Şişli'de ilginç bir gelişme yaşandı. Belediye, davet usulü gerçekleştirdiği bazı ihalelerde Atatürk Oto Sanayii'ndeki bir tamirciyi muhatap aldı, yaptığı pazarlık sonucunda el sıkıştı. Toplamda 1 milyon TL.'ye varan pazarlık konusu içerisinde çikolata, Türk bayrağı, masa ve sandalye alımı gibi değişik kalemler bulunuyor.

YÜZ LİRALIK ŞİRKETE 1 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME

Sanayide egzoz tamircisi olarak bilinen işyerinde V.S. adına sonradan kurulan şahıs şirketinin ilk ayında Şişli Belediyesi'ne davet edilmesi ve masada çikolata alım pazarlığının yapılması, “CHP'li belediye, sektörle alakası olmayan bir firmayı kısa sürede nasıl tesbit edip pazarlığa oturdu” sorusunu gündeme düşürdü. 2018 yılının Haziran ayında İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) tescili yapılan firmayla tescilinden önce 200 bin TL.'lik sözleşme imzalanması da aradaki ilişkinin hatıra dayalı bir ilişki olduğunu gösteriyor. Kuruluş sermayesi 100 TL. olan şirketle toplamda 1 milyon TL.'ye varan mal alımı sözleşmesinin imzalanması ise başka bir ilginç detay.

EGZOZCUDAN BAYRAK TEMİNİ

CHP'li belediye, gıda sektörüyle daha önce hiç alakası bulunmayan, merkez adresi bir egzoz tamirhanesi olan firmayla yaptığı pazarlık sonucu 1850 kutu çikolatayı 203 bin 500 TL.'ye satın almayı kabul etti. El sıkışılan firma sahibinin de çikolatayı sektördeki bir toptancıdan temin edileceği düşünülürse, belediyenin aleni bir şekilde kamuyu zarara uğrattığı sonucu öne çıkıyor. CHP'li belediyenin, firmaya çektiği kıyak bununla da sınırlı değil. 14 kalem Türk bayrağı satın almak isteyen Şişli Belediyesi, bayrak üretici firmaların yerine bir kez daha egzozcunun kapısını çaldı, “Bize bayrak temin et” şeklinde teklif götürdü.

MASAYA BAŞKA OTURAN YOK

Firmanın kasasını doldurmak için hamle üstüne hamle gerçekleştiren Şişli Belediyesi, etkinliklerde kullanılmak üzere 4 bin sandalye ve 1000 masa alımını da yine bu firma üzerinden gerçekleştirdi. Dikkat çekici en önemli ayrıntı ise ayrıcalıklı firmanın davet edildiği pazarlık masasına başka hiçbir şirketin oturmamış olması.