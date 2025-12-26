  • İSTANBUL
Gündem

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda flaş gelişme

CHP'li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındakiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 22 kişiden 15'i tutuklandı.

 

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 kişi, 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 kişinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları öne sürülmüştü.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 kişi, 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

