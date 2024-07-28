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Gündem CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör halayına destek
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör halayına destek

Yeniakit Publisher
2024-07-28 22:44:00 -
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan terör halayına destek

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı överek halay çeken terör sempatizanlarına destek verdi.

Sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven, destekleyen şekilde sloganlar atarak halay çeken terör sempatizanlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Bilindiği gibi ilk olarak Mersin'de çekilen görüntülerde 11 zanlı gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.

Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; son olarak İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü hapse gönderilmişti.

CHP’Lİ TANRIKULU, “TERÖR HALAYLARIN” ARKA ÇIKTI: VAZGEÇMEYECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Öcalan için sloganlar atarak halay çeken ve tutuklanan terör sempatizanlarına arka çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

X hesabından DEM Partililer ile çektiği halayın görüntülerini paylaşan Tanrıkulu, "Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ DE TEHDİT ETTİ

DEM Partili Leyla Zana ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tutuklama kararlarına tepki gösterip, "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" diyerek tehditler savurmuştu.

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