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Gündem CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör sevici Amedspor'un uçağında!
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör sevici Amedspor'un uçağında!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 23:59:00 - 2024-04-30 00:00:08

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör sevici Amedspor'un uçağına bindi.

Tribünlerinde PKK paçavrası açıp bebek katili lehine attıkları sloganlarla gündemden düşmeyen Amedspor TFF 1. Lig'e yükseldi.

Amedspor'u tebrik için CHP'liler birbiriyle yarıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Amedspo'u tebrik etti.

Amedsporluların uçağına binen Tanrıkulu, futbolculara şöyle seslendi:

“Ben Amedliyim. Her biji Amed.”
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