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Siyaset CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi açıklama
Siyaset

CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Halk TVde katıldığı canlı yayında işe alımlarda kendilerine destek verenlere öncelik vereceklerini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:48:00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un liyakat açıklaması izleyenleri şaşkına çevirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği "liyakat" vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı.

Halk TV'de bir programa katılan Torun'un söyledikleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek. Sunucunun "İktidara geldiğinizde kadrolaşma önceliğiniz olmayacak mı?" sorusuna Torun, itiraf niteliğindeki şu yanıtı verdi:

"Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Hani bu demek değilki bizim çalışma arkadaşlarımızı bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz."

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