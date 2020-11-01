CHP'li Selin Sayek Böke'nin yalanı AFAD Başkanı'nı isyan ettirdi: Yük olmayın!

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 58 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 930 yaralının olduğu depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, tüm Türkiye'nin birlik olduğu konuda dahi sosyal medya üzerinden CHP iftiralarını atmaya devam ediyor. CHP'li Selin Sayek Böke, AFAD'ın çadırlarını kullanmak için 'belge' şartı olduğunu, CHP'li belediyenin çadırlarını ise herkesin kullanabileceğini iddia etti. Böke'ye tepki gösteren AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Ne olur yük olmayın, yardımcı olun" dedi ve Böke'nin sözlerini yalanladı.

İzmir'de önceki gün meydana gelen depremin yaralı sarılmaya çalışılıyor. AFAD ve Kızılay'a bağlı ekipler başta olmak üzere, binlerce gönüllü depremzedelerin yardımına koşuyor. Bir yandan da enkaz çalışmaları aralıksız sürüyor. Tüm Türkiye İzmir'de yaşanan acıda tek yürek olmuşken, özellikle siyasetten bazı isimler yaptıkları açıklamalarla birlik ruhunu zedeliyor.

Böke iftirayı attı, Halk TV sundu

O isimlerden biri de CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke. AFAD'ın depremzedeler için kurduğu çadırlarda kalmak için evinin hasarlı olduğunu gösteren belge göstermeleri gerektiğini iddia eden Böke, "Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir" dedi. Böke'nin iftirasını CHP'yle yakınlığıyla bilinen Halk TV haberleştirdi.

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Ne olur yük olmayın!

Böke'nin iddiasına AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yanıt verdi. Böke'ye tepki gösteren Güllüoğlu, "Ne olur yük olmayın, yardımcı olun" dedi. Güllüoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiçbir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi. Ve de yüzlerce vatandaşımız şu an çadırları kullanıyor. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Tekrar geçmiş olsun İzmir. Deprem değil sağlam olmayan bina öldürür."

Bakan Yardımcısı Çataklı'dan tepki: Lütfen sessiz olun

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Söke'nin iddiasına yanıt verdi. Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim.

AFAD 1040 çadır kurdu. (268’i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor.

Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!"