CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de katıldığı programda tehdit dolu ifadeler kullandı.

Böke, CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden el koyacaklarını söyledi.

Hükümeti diktatörlükle suçlayan CHP’nin gerçek yüzü bu itiraf ile bir defa daha ortaya çıktı.

CHP'li Böke'nin özel şirketleri açık açık tehdit etmesi ise büyük tepkilere neden oldu.

Söke, yoğun tepkilerden sonra skandal sözlerine ilişkin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ise 'pes' dedirten bir savunmada bulundu. Söke, 'kast ettiği şirketlerin avanta kredi, haksız destek, yandaşlıkla ihale, ahbap çavuş ilişkileri ile aldıkları dövize endeksli hazine garantisi ile halkın parasını emen mega yandaşlar olduğunu' ileri sürdü.

Söke, tepki çeken ifadelerini devam ettirerek 'üzerine alınanlara bakınca esasında çok net anlaşıldığı da görünüyor' iddiasında bulunarak skandallarına bir yenisini ekledi.