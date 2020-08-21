  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması
Siyaset

CHP'li Selin Sayek Böke'den akla ziyan 'müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin sondaj faaliyetlerinde doğalgaz rezervi bulduğu müjdesini vermesi beklenirken CHP'den akla ziyan bir açıklama geldi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, doğal gaz bulunmasının halka bir faydasının olmadığını savundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:37:00 - 2020-08-21 14:37:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken kendisine oy verenleri Atatürk heykelleri yaparak avutan CHP’den akla zarar bir açıklama geldi.

Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetlerinde doğal gaz rezervi bulmuş olma ihtimali bütün vatandaşları sevindirirken ana muhalefet partisinden ‘bu kadar da olmaz’ dedirten çıkışlar geldi.

CHP’nin kendi ülkesine yabancı Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, yine CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı canlı yayında tuhaf açıklamalarda bulundu.

Söz konusu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği müjde ve  Türkiye’nin Akdeniz veya Karadeniz’de bulduğu iddia edilen doğal gaz rezervi konuşuldu.

Böke’den ‘yuh’ dedirten sözler

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, söylediği sözlerle ‘pes’ dedirtti.

Doğaz gaz bulunmasının halka bir faydasının olmayacağını iddia eden Böke şu skandal hezeyanlarda bulundu;

"Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak. Enerji kaynağı bulunmuş olsa dahi, ortaya çıkacak olan bunun bir yatırıma dönüşmesi süre alacaktır. Yapılacak olan sözleşmeden faydalanacak olan, halk olmayacaktır."  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

Joe Biden heykeli bulunmus heykel:)) ANTIMILLET, ANTIDEVLE, ANTIBAGIMSIZLIK, ANTIISLAM, ANTIERDOGAN ,ANTIDEMOKRASI TARAFTARI OLARAK size cok faydasi olur:)))
  • Yanıtla

Ahmet

Bize çok faydası olacakta size faydası olmayacak.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ile..
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı