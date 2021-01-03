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Siyaset CHP'li seçmenler Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü
Siyaset

CHP'li seçmenler Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü

CHP’den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İstanbul’da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "10 seçim kazanamayana bay bay denir" diyen Yılmaz’a tepki gösteren CHP’li seçmenler Yılmaz’ın üzerine yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:34:00 -

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyarette Yılmaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek görevi bırakması gerektiği konusunda bazı CHP'lilerle tartıştı.

Bir CHP'li, "Kafana çuval geçirdiler, Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı" sözleri üzerine Yılmaz, vatandaşa dönerek "Hadi lan" dedi.

Üzerine yürüdüler

Öztürk Yılmaz'ın bu sözü sonrası orada bulunan CHP'lilerden büyük tepki topladı. CHP'liler daha sonra Yılmaz'ın üzerine yürüdü.

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