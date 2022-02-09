CHP’li Seçer’den ‘kaçak su’ itirafı

Akit’in 2 Şubat’ta “CHP’li başkandan kaçak su rezaleti” manşetiyle deşifre ettiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in isminin karıştığı kaçak su kullanımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Göreve geldiğinde kaçak su kullananlara asla müsamaha göstermeyeceğini söyleyen CHP’li Seçer, dün yapılan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nda bizzat kendisinin yaşadığı ultra lüks Neptün Yalı Sitesi’nin kaçak su kullanıldığını itiraf etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nda kaçak su kullanımına ilişkin iddiaları cevaplayan CHP’li Seçer, ikamet ettiği denize nazır, milyonluk Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda ve bahçe sulamasında kaçak su kullanıldığını kabul etti. “Sitem orada” diyerek su hırsızlığı yapılan Neptün Yalı Sitesi’nde oturduğunu doğrulayan Seçer, kaçak su kullanımı nedeniyle tutanak tutularak, 2 bin 773 TL para cezası kesildiğini de itiraf etti. AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri’nin sorularıyla köşeye sıkışan Seçer, haberin konusu kendisi değilmiş gibi, “Eğer bir tane akrabamın orada oturduğu ispat edilsin, başkanlıktan istifa edeceğim” diyerek, rezaleti geçiştirmeye çalıştı.

‘İşçiyi kovduk ama eşini kovmadık’ savunması

Konuşmasında, 05.07. 2019 tarihinde ihbar üzerine keşif için siteye giden ve kaçak su kullanımını tespit eden Mersin Su İşleri Müdürlüğü (MESKİ) personeli Derviş Akçel’in “tutanak tuttuğu için kovulduğunu” itiraf eden CHP’li Seçer, kovduğu işçinin eşinin ise halen belediyede çalıştığını söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.