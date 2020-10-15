  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının açıklanmasını istedi
Aktüel

CHP'li Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının açıklanmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:11:12 -
CHP'li Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının açıklanmasını istedi

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, zeytin alım fiyatlarının bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında zeytin üreticilerinin sorunlarına değindi.

Türkiye'de 2002 yılında 102 milyon zeytin ağacından 1,8 milyon ton zeytin yetiştirildiğini dile getiren Sarıbal, geçen 18 yıllık süreçte ağaç sayısının 182 milyona ulaştığını ancak verimin 1,5 milyon ton seviyelerine gerilediğini ifade etti

Zeytinin Anadolu mutfağında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Sarıbal, hasat mevsiminin başlamasına rağmen halen zeytin alım fiyatının açıklanmadığını vurguladı.

Yaşanan doğal afetlerden dolayı zeytinde ciddi bir rekolte kaybının beklendiğini öne süren Sarıbal, "Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında zeytinin çiçeklenme döneminde aşırı sıcaklardan dolayı, çiçeklenme tam gerçekleşemedi. Devamında bu yılın aşırı kurak ve sıcak geçmesi de zeytini olumsuz etkiledi. Hasat dönemine geldiğimiz sürede, iklim değişikliği sonucu oluşan dolu zararı, Köyceğiz, Ayvalık, Burhaniye, Mudanya, Gemlik, Orhangazi'de zeytin üretimi yapılan birçok bölgede zarar oluştu." dedi.

Orhan Sarıbal, oluşan zarara karşı CHP’li belediyelerin zeytin üreticilerinin yanında yer aldığını ancak Tarım ve Orman Bakanlığının üreticiler hiçbir destek vermediğini iddia etti.

Artan girdi maliyetleri karşısında zeytin üreticilerinin iyi bir fiyat beklediğini belirten Sarıbal, "Zeytinin bu yıl üretim maliyeti kilogram başına 6-6,5 lira civarında. Zeytin üreticisine verilecek fiyat bu maliyetler göz önüne alınarak belirlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'den Türkiye talimatı!
Dünya

Sisi'den Türkiye talimatı!

Mısır'da darbeci Sisi'nin bölgede yayın yapan medya kuruluşlarına Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtı haberler yapmama talimatı verdiği ..
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi
Medya

Yiyin birbirinizi! Fatih Portakal'a böyle tepki gösterdi

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'a sert tepki gösterdi.

Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay