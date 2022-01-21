CHP'li Salıcı: Diyarbakır'dan Van'dan milletvekili çıkaracağız

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, siyasi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Salıcı, yapılacak seçimleri kazanacaklarını iddia ederken, HDP ile beraber olmadıklarını, buna rağmen Diyarbakır'dan da Van'dan da milletvekili çıkaracaklarına inandıklarını söyledi.

Salıcının açıklamaları özetle şöyle:

"HDP ile beraber değiliz"

"Millet İttifakı'na çok etkisi olmaz. HDP ayrı bir şekilde seçime gireceğini Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ağzından ifade edildi. Biz beraber değiliz, beraber olmadığımızı biz de anlatıyoruz, HDP de anlatıyor. İktidar şunu yapmaya çalışıyor; HDP ile CHP'yi ya da HDP ile İYİ Parti'yi yanyana gösterme çabasından bir siyasi sonuç bekliyor. Algı operasyonu yürütüyor. HDP zaten Millet İttifakı'nın dışında. HDP'nin başka partilerle görüşüyor olması bizi etkilemez."

"Diyarbakır ve Van'dan milletvekili çıkaracağız"

"CHP'nin bir süreden beri Doğu ve Güneydoğu'da oyları düşüktü. Biz oylarımızı orada arttırmak istiyoruz. İktidar olmak istiyoruz. Bazı illerde çok düşük oy alıyorsanız iktidarınızı pekiştirecek bir şey olmaz. Bir Doğu Masası oluşturduk. PM üyelerimiz, milletvekilerimiz, partide önde gelen arkadaşlarımız 24 ile gidiyorlar, orada kanaat önderleriyle görüşüyorlar. CHP'ye mesafeli duran kanaat önderleriyle görüşüyor. Vatandaşla CHP arasında sıcak ilişki kurmaya çalışıyor. Sayın genel başkan da gidiyor o bölgeye. CHP'nin Diyarbakır, Van'da milletvekili çıkaracak noktaya geldiğini göreceksiniz bugün bakarsanız."