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Aktüel CHP'li Şahin: "Ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybetmiş durumdayız"
Aktüel

CHP'li Şahin: "Ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybetmiş durumdayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:55:22 -
CHP'li Şahin: "Ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybetmiş durumdayız"

TBMM (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybetmiş durumdayız." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs aşısıyla ilgili belirsizlikler bulunduğunu, bu belirsizliğin de aşıyı elde etme inisiyatifinin diğer ülkelerle yapılacak anlaşmalara bağlı olmaktan kaynaklandığını öne sürdü.

Türkiye'nin kendi aşısını üretemediğini ifade eden Şahin, "Kendi aşısını üreten diğer ülkelerin himmetine de muhtaç durumdayız." diye konuştu.

Yetkililerin aşıyla ilgili olasılıklar üzerine konuştuğunu öne süren Şahin, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle 83 yıllık geçmişi olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün 2011'de kapatıldığını söyledi. Bu enstitü ile Türkiye'nin ihtiyacı olan aşıları üretebildiğini anlatan Şahin, en az 17 tür aşı üretilebildiğini, 1940-1950'li yıllarda üretim yapamayan ülkelere aşı ihraç edildiğini de aktardı.

Şahin, aşıyla ilgili bugün sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli olduğunu iddia eden AKP iktidarının büyük bir çelişkisidir. Yerli aşı üretimini kendisi sonlandırmıştır." dedi.

Gelecekte de sıkıntılar yaşanabileceğini savunan Şahin, bilim insanlarının teorisine göre gelecekte de benzeri pandemilerin yaşanabileceğini söyledi.

İktidarın aşı çalışmalarını hızlandırması ve bu konuda bağımsızlığın sağlanması gerektiğini ifade eden Şahin, "Şu anda ulusal aşı bağımsızlığımızı kaybetmiş durumdayız. Başka ülkelere mecbur durumdayız. Acı bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Enstitünün teknolojisi eski ve yenilenmesi için 40 milyon dolar gerekli olduğu için kapatıldığını öne süren Şahin, şu anda tüm aşıların yurt dışından ithal edildiğini ve bunun için yılda 200 milyon dolar ödendiğini iddia etti.

Fikret Şahin, Kovid-19 aşı çalışmalarının da henüz başlamadığını belirterek, aşı tedarik sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını ümit ettiğini kaydetti.

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