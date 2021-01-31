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Gündem CHP'li Şahin Mengü'nün 'İYİ Parti' açıklaması Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Gündem

CHP'li Şahin Mengü'nün 'İYİ Parti' açıklaması Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 vekilin istifa etmesinin ardından açıklama yapan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü Ankara kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı. Mengü, istifalarla ilgili yaptığı değerlendirmede muhalif tabanda bir tepkinin olabileceğinin altını çizerek "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 15:24:00 -
CHP'li Şahin Mengü'nün 'İYİ Parti' açıklaması Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etti.

CHP'li Şahin Mengü istifaları değerlendirdi

Söz konusu gelişme Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü'den 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

İsmail Saymaz'a konuşan ve CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz." dedi.

Şahin Mengü

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Yorumlar

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