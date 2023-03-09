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Medya CHP'li Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil isyanı! 'Zihniyet aynı'
Medya

CHP'li Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil isyanı! 'Zihniyet aynı'

Yılmaz Özdil'in Sözcü TV ve Sözcü gazetesinden kovulmasına, CHP'li komedyen Şahan Gökbakar isyan etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 20:00:00 -
CHP'li Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil isyanı! 'Zihniyet aynı'

 Yeniakit.com.tr 

Yılmaz Özdil'in, "Meral Akşener masadan ayrılmadı, ittirildi" sözleri sebebi ile CHP yönetiminin baskısıyla önce Sözcü TV'den ardından da yıllardır köşe yazdığı Sözcü gazetesinden kovulması, muhalefetin "özgürlük" anlayışını gözler önüne serdi.

Daha iktidar olmadan, kendilerini eleştiren gazeteciyi işinden kovduran CHP'ye Şahan Gökbakar da isyan etti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Yılmaz Özdil'den haz etmem." diyen CHP'li Gökbakar, "Ancak fikirlerini özgürce açıkladı diye, yıllardır emek verdiği Sözcü'den atılmasını kınıyorum. Zihniyet aynı. Beğenmedim dediklerini, kovun!" ifadelerini kullandı.


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