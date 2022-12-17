CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?
CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinin, sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Özlem Hazinedar açıkça Kılıçdaroğlu’na kocamı sen kirlettin, diye imada bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bu iddiaya ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu için beddua paylaşımında bulundu.
Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar paylaşımında;
''Ben 'Allah size murad göstermesin' diyeli 5 yıl oldu. Hakkını yiyip kirletip unuttukların hiç aklına geliyor mu acaba şimdilerde @kilicdarogluk'' dedi.