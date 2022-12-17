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Gündem CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?
Gündem

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?

CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinin, sosyal medyada yaptığı paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Özlem Hazinedar açıkça Kılıçdaroğlu’na kocamı sen kirlettin, diye imada bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bu iddiaya ne cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 14:19:00 - 2022-12-17 14:32:34
CHP’li rüşvetçi Murat Hazinedar’ın eşinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır ithamlar! Allah size murad göstermesin kirletip unuttukların aklına geliyor mu?

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu için beddua paylaşımında bulundu.

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar paylaşımında;

''Ben 'Allah size murad göstermesin' diyeli 5 yıl oldu. Hakkını yiyip kirletip unuttukların hiç aklına geliyor mu acaba şimdilerde @kilicdarogluk'' dedi.

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Yorumlar

Erhan YÜKSEL

inşallah tutar

OMUT

Ne verebirki o şimdilerde adaylıktan oğraşiyor akşenerle İmamoğlu ile oğraşiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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