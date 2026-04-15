Gündem CHP'li Pazarcık belediye başkan yardımcısına 'tefecilik' davası...
Gündem

CHP'li Pazarcık belediye başkan yardımcısına 'tefecilik' davası...

CHP'li Pazarcık belediye başkan yardımcısına 'tefecilik' davası...

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şaşkara hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “tefecilik” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şaşkara hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “tefecilik” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Şaşkara’nın, para trafiği ve kart çekimlerine ilişkin yaptığı 49 telefon görüşmesinin tapeleri dava dosyasına girdi.
Hazırlanan iddianamede örgüt kurma, faizle para verme, kumarla borçlandırma ve para trafiğine ilişkin çok sayıda suç tespiti yer aldı.

CHP’li Pazarcık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şaşkara hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Tefecilik” suçlarına yönelik hazırlanan iddianame Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Kasım 2025 ve 12 Şubat 2026 tarihlerinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza faizli borç para verdikleri şahısları kumar oynatıp borçlandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapmıştı.
Yapılan operasyonlarda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Hakkında gözaltı kararı çıkan şüphelilerden 20’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Firari olan 1 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.
PARA TRAFİĞİNİ ŞAŞKARA SAĞLAMIŞ
Tutuklanan şüphelilerden birisi de Pazarcık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şaşkara idi. Yapılan araştırmalarda Şaşkara’nın oluşturulan tefecilik ağında para trafiği ve kart çekimlerine ilişkin 49 görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Suç unsuru bulunan bu görüşmelerin tapeleri dava dosyasında yer aldı. Ayrıca Şaşkara’nın diğer şüphelilerle arasında yüklü miktarda para trafiğinin olduğu tespit edildi.

TEFECİLİK SORUŞTURMASINDA DİNLEME ZİNCİRİ
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yürütülen tefecilik soruşturmasında, müşteki ve tanık ifadeleriyle başlayan süreçte alınan iletişimin denetlenmesi kararlarıyla şüpheli sayısının aşamalı olarak arttığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, müşteki beyanları ve şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Alınan teknik takip ve tape kayıtları soruşturma dosyasında yer aldı.

SENETLER, SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU…
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, senet, nakit para, silah, başkalarına ait kredi ve banka kartı ile 52,44 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

KARA KAPLI ALACAK VERECEK DEFTERİ
Aramalarda en dikkat çekici bulguların başında, İbrahim Baban’ın iş yeri ve eklentilerinde ele geçirilen çok sayıdaki alacak-verecek defteri geldi. Siyah kaplı ticari fihristler, “karışık kiralar” notu bulunan küçük defterler ve farklı isimler adına tutulduğu değerlendirilen kayıt defterlerinin yanı sıra, çeşitli kişilere ait banka ve kredi kartları, farklı tutarlarda düzenlenmiş senetler ve bir tutarı boş senet bulundu.

14 NİSAN’DA YARGILAMA BAŞLADI

Hakkında iddianame hazırlanan CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şaşkara ve diğer şüphelilerin yargılanmasına 14 Nisan tarihinde başlandı.

 

