Aman dikkat CHP karşı çıkabilir: Yer altından vatandaşı serinleten haber

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltmak ve yaz aylarında artan su talebini karşılamak amacıyla yeraltı kaynaklarını sisteme dahil etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Pamukova’da yürütülen çalışmalarda, saniyede 4 litre debiye sahip yeni içme suyu kaynağı tespit edildi. Yerin 115 metre altından elde edilen suyun abonelere ulaştırılması için ekipler, bin 500 metrelik yeni iletim hattı inşa ediyor. Bölgenin coğrafi şartlarına uygun olarak planlanan hat, çıkarılan suyu doğrudan Teşvikiye İçme Suyu Deposu’na aktaracak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerinde su arzı kesintisiz hale getirilecek.