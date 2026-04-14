Aman dikkat CHP karşı çıkabilir: Yer altından vatandaşı serinleten haber
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin su geleceğini garanti altına almak ve özellikle yaz aylarında yaşanan darboğazı bitirmek için Pamukova’da kritik bir projeyi hayata geçirdi. Yer altına indirilen sondajla 115 metre derinlikte saniyede 4 litre debiye sahip pırıl pırıl bir içme suyu kaynağına ulaşıldı. 1.500 metrelik dev iletim hattıyla Teşvikiye ve Bayırakçaşehir mahallelerine bağlanacak olan bu can suyu, bölgedeki 500 hanenin su sorununu kökten çözecek.