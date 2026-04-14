'Havlayıp kudursunlar' dedi! CHP'li Cemal Enginyurt bakın ne yaptı
Şırnak Üniversitesi'ndeki yaptığı atamalar hedef gösterilen rektör Prof. Abdurrahim Alkış'ın 'vasıfsız münafıklar' sözlerini üzerine alınan CHP'li Cemal Enginyurt harekete geçti.
Rektör Alkış, "Münafik milletvekilleri havlayıp kudursa da ben eski Cumhuriyet'in hastalıklı düzeninin rektörü değilim" diyerek kendinisi hedef alanlara net bir cevap vermişti.
CHP İstanbul Mil letvekili Cemal Enginyurt, TBMM üyelerini ve Cumhuriyet değerlerini hedef aldığını iddia ederek Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
Hızını alamayan Enginyurt Bakan Gürlek'e de çağrıda bulundu. Enginyurt "Hiç kimse Cumhuriyetimize 'hastalıklı, kokuşmuş, çürümüş' diyemez. Millete ve milletin seçtiği milletvekillerine hakaret edemez. Adalet ba kanını göreve davet ediyorum" dedi.
