Gören “Bu gerçekten o mu?” diyor! Celal Şengör’ün son hali ağızları açık bıraktı

Daha önce zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan Celal Şengör, program sırasında toplam 50 kilo verdiğini söyledi. Şengör'ün açıklaması üzerine ikili arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Şengör'ün 50 kilo verdiğini öğrenen Fatih Altaylı, daha fazla kilo vermemesi gerektiğini belirterek, "Artık yeter" dedi. Altaylı, "Bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Evet, obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyorlar ama kendileri de bazı riskler içeriyor. Bunlar zamanla daha iyi anlaşılıyor. Yavaş yavaş keselim, ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.