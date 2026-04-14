CHP'li Cemil Tugay'dan ‘Pes’ dedirten vicdansızlık: İhmalleri yüzünden ölen işçiyi suçlu ilan ettiler

Kılınç, olay günü haber alamadığı oğlunu bulmak için tesise gittiğini anlatarak şöyle konuştu: "Vinç tutulması gerekirken kimse yok, jandarma geldi. O havuza girecektim, sokmadılar. Arabaya çektiler. İZSU'dan muhatap olacak kişiyi bulamıyoruz. Bu sefer Numan Öztürk arkadaşımız, bize yardımcı olmak amacıyla o bölgeye vinç çağırdı. Oğlumu kendi imkanlarımla çıkarttım. Buna rağmen belediye başkanımızın, 'Ailenin beyanları doğru değildir, yalandır, yazıktır, günahtır...' Kime günah? Ben parayla pulla alakalı bir şey demiyorum. Oğlumun öldüğü yer belediyeye ait bir bölgedir. Çocuğumu o çukurdan çıkarttım ama bu şekilde basında veya sosyal medyada çocuğum siyasi malzeme yapılmasın. Bırakın çocuğum yerinde rahat uyusun." Kılınç, Tugay'ın kendilerine baş sağlığı ziyaretinde bulunmadığını ve açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "5 milyon nüfuslu bir yerin belediye başkanısın. Aileme nasıl bir şey dersin? Ben maddi manevi tazminat davası açacağım, uğraşacağım. Bundan sonra benim yaşamım yok artık. Ben evladımı kaybettim. Önüme kimse geçemez. Adalet neredeyse oradayız." ifadelerini kullandı.