CHP'li Cemil Tugay'dan ‘Pes’ dedirten vicdansızlık: İhmalleri yüzünden ölen işçiyi suçlu ilan ettiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşanan feci ihmal, gencecik bir babayı hayattan koparırken; CHP’li Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın skandal açıklamaları vicdanları bir kez daha yaraladı. İZSU çalışanı Sabri Kılıç’ın bir çukura düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sorumluluk alıp acılı ailenin yanında durması gereken Tugay, meclis kürsüsünden hayatını kaybeden işçiyi suçladı, acılı babayı ise ‘yalancılıkla’ itham etti. Evladının cansız bedenini kendi imkanlarıyla çıkaran baba Bekir Kılınç, elindeki faturaları göstererek, "Beş milyonluk kentin başkanı bize ikinci ölümü yaşattı" diyerek isyan etti.