Gündem
8
Yeniakit Publisher
CHP'li Cemil Tugay'dan ‘Pes’ dedirten vicdansızlık: İhmalleri yüzünden ölen işçiyi suçlu ilan ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP'li Cemil Tugay'dan 'Pes' dedirten vicdansızlık: İhmalleri yüzünden ölen işçiyi suçlu ilan ettiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşanan feci ihmal, gencecik bir babayı hayattan koparırken; CHP’li Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın skandal açıklamaları vicdanları bir kez daha yaraladı. İZSU çalışanı Sabri Kılıç’ın bir çukura düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sorumluluk alıp acılı ailenin yanında durması gereken Tugay, meclis kürsüsünden hayatını kaybeden işçiyi suçladı, acılı babayı ise ‘yalancılıkla’ itham etti. Evladının cansız bedenini kendi imkanlarıyla çıkaran baba Bekir Kılınç, elindeki faturaları göstererek, "Beş milyonluk kentin başkanı bize ikinci ölümü yaşattı" diyerek isyan etti.

İzmir’in göbeğinde, belediyenin tesisinde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için bir çukura düşerek can veren Sabri Kılınç’ın ailesi, taziyeleri kabul ederken Cemil Tugay’ın zehir zemberek açıklamalarıyla yıkıldı. Tugay’ın, ‘Orası görev yeri değil, vinç parasını aile ödemedi’ şeklindeki iddialarına tokat gibi cevap veren aile, vinç ödemesinin makbuzlarını ve faturalarını kamuoyuyla paylaştı. CHP’li başkanın taziye ziyaretine dahi gitmediği ortaya çıkarken, ailenin feryadı İzmir semalarında yankılandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) çalışanı Sabri Kılıç, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki bir çukura düşerek hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da olayda Kılıç'ın suçlu olduğunu belirterek acılı aileyi hedef aldı. Baba Bekir Kılınç, oğlunun cesedini çıkarmak için vinçe ödeme yaptıkları fatura ve makbuzların kendilerinde olduğunu belirterek, "Acımız bize yetiyorken bir de bu şekilde yalan yanlış haberleri beş milyon nüfuslu kentin Belediye Başkanından duymamız bize ikinci bir ölümü yaşattı." dedi.

Çiğli ilçesindeki evlerinde taziyeleri kabul eden acılı aile, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın dün belediye meclis toplantısında kazaya ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Baba Bekir Kılınç, AA muhabirine Tugay'ın, "Görev yerinin dışında bir yerde, anlaşılmaz bir şekilde bulunuyor. Orası onun görev yeri değil. O araçla oraya neden gittiğini bilmiyoruz. Aile o vince bir para ödemedi. Çağıran onlar değil." sözlerinin doğru olmadığını savundu. Vinç için ödeme yaptıkları fatura ve makbuzların kendilerinde olduğunu belirten Kılınç, "Acımız bize yetiyorken bir de bu şekilde yalan yanlış haberleri beş milyon nüfuslu kentin Belediye Başkanından duymamız bize ikinci bir ölümü yaşattı." dedi.

Kılınç, olay günü haber alamadığı oğlunu bulmak için tesise gittiğini anlatarak şöyle konuştu: "Vinç tutulması gerekirken kimse yok, jandarma geldi. O havuza girecektim, sokmadılar. Arabaya çektiler. İZSU'dan muhatap olacak kişiyi bulamıyoruz. Bu sefer Numan Öztürk arkadaşımız, bize yardımcı olmak amacıyla o bölgeye vinç çağırdı. Oğlumu kendi imkanlarımla çıkarttım. Buna rağmen belediye başkanımızın, 'Ailenin beyanları doğru değildir, yalandır, yazıktır, günahtır...' Kime günah? Ben parayla pulla alakalı bir şey demiyorum. Oğlumun öldüğü yer belediyeye ait bir bölgedir. Çocuğumu o çukurdan çıkarttım ama bu şekilde basında veya sosyal medyada çocuğum siyasi malzeme yapılmasın. Bırakın çocuğum yerinde rahat uyusun." Kılınç, Tugay'ın kendilerine baş sağlığı ziyaretinde bulunmadığını ve açıklamaları nedeniyle hukuki süreç başlatacaklarını belirterek, "5 milyon nüfuslu bir yerin belediye başkanısın. Aileme nasıl bir şey dersin? Ben maddi manevi tazminat davası açacağım, uğraşacağım. Bundan sonra benim yaşamım yok artık. Ben evladımı kaybettim. Önüme kimse geçemez. Adalet neredeyse oradayız." ifadelerini kullandı.

"KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN ARTIK" Hayatını kaybeden sürücü Kılınç'ın eşi Ulkiye Kılınç da Cemil Tugay'ın açıklamalarından derin üzüntü duyduğunu söyledi. Acısının çok taze olduğunu ifade eden Kılınç, Tugay'ın dünkü sözlerinin kendisini çok üzdüğünü kaydetti.

Kılınç eşinin suçlanmasına tepki göstererek, "Kapımı açıp gelip de derdime derman olmamış, kalkmışlar daha benim Sabri'mi suçluyorlar. Bırakın, yapmayın. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Bir dua edin de kemikleri sızlamasın. İki tane çocuğumla ortada kaldım, günah bize. Kendi bildiğine gitmedi o taraflara. Anlayıp dinlemeden suçlamasınlar. Bırakın, kemiklerini sızlatmayın artık." diye konuştu.

OLAY Çiğli'de 1 Nisan'da, İZSU'ya ait atık toplama kamyonunun sürücüsü Sabri Kılınç'tan haber alamayan yakınları gece saatlerinde durumu jandarmaya bildirmiş, kamyonun tesis bölgesindeki çukura düştüğü tespit edilmiş, vinç yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılan kamyonun sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yorumlar

bakalım bu sahsa kim ???

öncelikle bu sahıs kemalci demci grubtan kent konseyinden uzlasma grubundan <<kent konseyi demcilerle yapılan anlasma baskan demciyse yardımcısı chpli <<baskan chpli ise yardımcısı demci<<devam Cemil Tugay (d. 13 Haziran 1967, Van)kürt vatandasımız

cemil tugay nereli

her ne kadar vanlı gözüksede doğumu aslı <<tunceli kürt soyundan gelmedir
