CHP'de deprem! O belediye başkanı da istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
CHP'de yaprak dökümü sürüyor. İstifa üstüne istifa yaşanan partide hareketli günler yaşanıyor. Bu kez Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul istifa kararı aldı.
CHP'de yaprak dökümü sürüyor. İstifa üstüne istifa yaşanan partide hareketli günler yaşanıyor. Bu kez Serik Belediye Başkanı Dr. Kadir Kumbul istifa kararı aldı.
CHP'liler geçtiğimiz günlerde Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik’le birlikte Ankara’ya giden ve bakanlarla görüşen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'u hedef göstermişti.
Dozu giderek artan siyasi gerginliğin sonunda Kmbul bu gün partiye istifasını verdi.
Başkan Kumbul’la beraber 8 CHP’li meclis üyesinin de istifa ettiği öğrenildi.Başkan Kadir Kumbul ve 8 meclis üyesinin yarın düzenlenecek törenle Ak Parti rozeti takacağı iddia edildi.
CHP’den istifa eden meclis üyeleriyle birlikte meclis çoğunluğu Ak Partiye geçmiş oldu. CHP’nin meclis üye sayısı 13 oldu. KAYNAK: ANTALYAHABERAL
