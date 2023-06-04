CHP'li Özgür Özel'i ifşa eden video! '2023'te Erdoğan hala cumhurbaşkanı ise...'

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, topyekün birleşen muhalefetin desteklediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı zafer elde etti.

Halk sandıkta iradesini gösterirken büyük bir hezimete uğrayan muhalefette ise kriz devam ediyor. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nu pohpohlayanlar şimdilerde istifa çağrıları yapmaya başladı. 'Bir kişi koltuğundan kalkmıyorsa orada mutlaka bir pislik vardır' diyen CHP lideri ise Genel Başkanlık koltuğunu bırakmak yerine MYK üyelerini istifa ettirerek tepkileri dindirmeye çalıştı.

Muhalefette yaşanan hezimetin ardından sosyal medyada da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 2020 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

2023'teki seçimler hakkında konuşan Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Kaybedince devam etme işi olmaz, olacak şey değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Tayyip Erdoğan hala iktidarsa ve biz bu işi başaramadıysak benim en başta kendimi sorguluyor olmam lazım"

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