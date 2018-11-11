CHP'li Özgür Özel, skandal tutuklamayı savundu! 'Atatürk ilah değildir' diyemedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Atatürk ilah değildir' dediği için hukuksuzca tutuklanan 21 yaşındaki Emine Şahin üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kustu.

'Atatürk ilah değildir' diyemeyen Özel, Twitter'da hukuksuzluğa tepki gösteren vatandaşların açtığı #AtatürkİlahDeğildir hashtaginin Erdoğan'ın talimatıyla açıldığını öne sürdü.

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran Özel, M.Kemal'i tek parti döneminde 'ilah' yerine koyan dalkavuk şairlerin yazdıklarından hiç gocunmadığı gibi, bugüne kadar aksi yönde de hiçbir beyanda bulunmadı.