CHP'li Özgür Özel kıvırmaya başladı: Bunun neresi darbe çağrısı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'saray rejimi' nitelendirmesi yaparak seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devlet memurlarını tehdit etme cüretinde bulunmuştu.

"Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor." şeklinde skandal iddialarda bulunan CHP'li Özel, "O son, bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları, görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları, hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatle oturdunuz, devletinize sadakatle çalışıyorsanız..." ifadelerini kullanarak büyük tepki toplamıştı.

"Bunun neresi darbe çağrısı?"

Gelen büyük tepkilerin arından açıklama yapmak zorunda kalan Özgür Özel, "Neymiş, darbe çağrısı yapmışım... Ne demişim? 'Saray rejiminin sonu geliyor' ...Bunun neresi darbe çağrısı?" dedi.

Canan Kaftancıoğlu'nun da kıvırması bekleniyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, darbe imasında bulunmuş, iktidarın ülkeyi hiç iyi bir yere götürmediğini iddia ederek, "Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde.. Bu ülkenin gerçekten halkın gözü açıldı" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza atmıştı.