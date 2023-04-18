  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li Özgür Özel bu kez fena patladı... 7 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
Siyaset

CHP'li Özgür Özel bu kez fena patladı... 7 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-18 18:05:00 -
CHP'li Özgür Özel bu kez fena patladı... 7 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

"Ben HDP’nin mecliste 'Biz PKK’nın uzantısıyız' dediğini hiç duymadım" diyen CHP'li Özgür Özel'in 2016 yılında "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ilgili tartışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı suçlamalarının odağındaki HDP için CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım. Ben HDP’nin mecliste 'Biz PKK’nın uzantısıyız' dediğini hiç duymadım" dedi.

"Dağlardan talimat alan Demirtaş"

Özel'in bu çıkışı sonrası sosyal medyada Özel'in, 2016 yılında attığı tweet ortaya çıktı.

Yazar Nedim Şener, Özel'in "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" açıklamasını paylaşıp "Hiç utanması kalmamış" notunu düştü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Koray

Allah bunlara iktidar yüzü göstermesin Insaallah.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23