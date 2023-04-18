CHP'li Özgür Özel bu kez fena patladı... 7 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destekle ilgili tartışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı suçlamalarının odağındaki HDP için CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, “Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım. Ben HDP’nin mecliste 'Biz PKK’nın uzantısıyız' dediğini hiç duymadım" dedi.

"Dağlardan talimat alan Demirtaş"

Özel'in bu çıkışı sonrası sosyal medyada Özel'in, 2016 yılında attığı tweet ortaya çıktı.

Yazar Nedim Şener, Özel'in "Adalardan, dağlardan talimat alan Demirtaş'ın; CHP üzerinden dedikodu siyaseti ile manşet olma çabası ortadadır" açıklamasını paylaşıp "Hiç utanması kalmamış" notunu düştü.



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