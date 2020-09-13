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Gündem CHP’li Özcan’dan tepki çeken ‘bir ayağı çukur’da açıklaması
Gündem

CHP’li Özcan’dan tepki çeken ‘bir ayağı çukur’da açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir basın toplantısında sarf ettiği büyük tepki çeken “Kovid-19 nedeniyle ölenlerin bir ayağı çukurdaydı" sözleri üzerine açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:34:00 -
CHP’li Özcan’dan tepki çeken ‘bir ayağı çukur’da açıklaması

Özcan, sözlerinin bazı medya organlarında yer alan "Bırakın ölsünler" ifadesini kullanmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Orada gazeteci arkadaşlarımız vaka ve ölenlerin sayısını sordu. 'Son vaka sayısını bilmiyorum. Ölü sayılarını, mezarlıklar müdürlüğümüzdeki defin işlemlerinden biliyoruz' dedim. Burada ölenlerin büyük kısmının yaşlı, artı başka ağır hastalıkları olan insanlar olduğunu söyledim. Göynüklü Kovid-19 vakası vefat ile ilgili bir doktor şunu söylemişti: 'Fatma teyzemizin bir ayağı çukurdaydı, hatta yoğun bakımda çok güzel ilgilendik. Belki de birkaç gün ömrünü uzattık.' Bunu anlatım. 'Bırakın ölsünler' gibi bir şey demedim.”

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