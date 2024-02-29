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Gündem CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"
Gündem

CHP’li Nevşin Mengü’nün paçaları tutuştu "Turgut Altınok derin ve sessizden geliyor"

Yeniakit Publisher
2024-02-29 14:38:00 -

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimlere az bir zaman kala anket firmaları ellerindeki verileri paylaşmaya devam ediyor. Anketlerde sürekli önde çıkan isim ise mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş... Gazeteci Nevşin Mengü ise yaptığı açıklamada anket firmalarının Ankara'da Mansur Yavaş'ı önde göstermesine temkinli davrandığını belirterek, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok için "derin ve sessiz geliyor olabilir" dedi.

31 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset meydanları hareketlendi.

Özellikle kıyasıya yarışın yaşanacağı illerden birisi de başkent Ankara.

Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu.

CHP adına yarışan isim ise mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Bu iki isim seçimlerde galip gelmek için mücadele verecekler.
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"SEÇMENE TRAVMA YAŞATIR"

Seçim süreci büyük bir heyecanla devam ederken, muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'den dikkati çeken bir açıklama geldi.

Nevşin Mengü kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamada muhalefeti anketlerden üzerinden uyardı.

Çoğu ankette Mansur Yavaş'ın önde gösterildiğini söyleyen Mengü, geçen seçimlerde de aynı şeyi yaşayan ve sonrasında büyük bir hüsrana uğrayan muhalif kesimi uyardı.

ALTINOK, SESSİZ VE DERİNDEN GİDİYOR"

Nevşin Mengü açıklamalarında, Turgut Aktınok'un özellikle köylerde aktif olduğunu söyleyerek 'derin ve sessizden' geldiğini söyledi.

Nevşin Mengü ayrıca şunları söyledi:

 

"Şimdi Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor, kimi anketlerden bahsediliyor bu anketlerde 10 puan falan önde görünüyor. Tabiki bu anket meselesi geçen seçimlerden de hatırlayalım, ben hangi anket olursa olsun üfleyerek yiyorum. Kimi anket şirketleri çıkıyor alakası yok seçim sonuçlarının ne bir açıklama yapıyorlar, ne bir özür diliyorlar öbür seçimde hiçbir şey yokmuş gibi cayır cayır anketlerini yayınlamaya devam ediyorlar.

 

O yüzden anketler böyle gösteriyor ama kim bilir. Şimdi Turgut Altınok ile ilgili, kazanma şansı yok diyorlar Mansur Yavaş'a karşı ama Ankara'dan arkadaşlar şunu aktarıyor; 'Turgut Altınok sosyal medyada çok aktif değil ama kazalarda ve köylerde çok aktif' diyorlar. Sürekli kentin çeperlerinde, orada çalışıyor. Belki Çankaya'da çok fazla görmüyorsunuz, anketlerde farklı çıkıyor olabilir ama sessiz ve derinden gidiyor olabilir.

 

Şunun için bunun altını çiziyorum, mayıs ayında bu anketler, anketçiler muhalefet seçmenini çokça gaza getirdiler şimdi yine bu anketler gazı verip verip sonra başka sonuçlarla karşılaşılırsa bu sefer bu travmayı muhalefet seçmeni hiç atlatamaz. Onun orada dikkatli olmakta fayda var."

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