CHP'li Nevaf Bilek'e merhum Türkeş'in sözleri ile cevap verdiler! 'Ne Kürdistan'ı ulan'
Sosyal medya kullanıcıları, Diyarbakır'ı Kürdistan'ın bir parçası ilan etme hadsizliğinde bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'e merhum Alparslan Türkeş'in hafızalara kazınan, "Ne Kürdistan'ı ulan!" sözleri ile cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Rudaw'a yaptığı açıklamasında Diyarbakır'dan, "Kürdistan'ın bir parçası" diye bahsetti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevaf Bilek hakkında terör propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı.
Sosyal medya kullanıcıları, CHP'li Bilek'in sözlerine sert ifadelerle tepki gösterirken, merhum Alparslan Türkeş'in terör yandaşlarına yönelik sözleri gündeme geldi.
Alparslan Türkeş, sağlığında "Kürdistan" söylemini dile getirenler için, "Ne Kürdistan'ı ulan! Ben de onlara diyorum ki yıkıl oradan köpek." şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.