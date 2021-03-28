CHP'li Musa Gül'ün 2 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı

CHP'de bankamatik memurları bitmek bilmiyor. Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi'nde büro elemanı olarak istihdam edilen CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün kadrolu bankamatikçi olduğu ortaya çıktı.

ATM memuru çıktı

Muratpaşa Belediyesi'nin Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde kadrosu bulunan Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden, her ay 4 bin 700 TL maaş aldığı bildirildi. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip maaşa bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele verdi.

2 sene belediyenin kapısından geçmedi

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi ile ilgili yürütülen müfettiş raporu, çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Muratpaşa Belediyesi'nde CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün işe gitmeden maaş aldığı belirtildi.

Bir süre önce gençlik kolları başkanlığını devreden Gül'ün, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli göründüğü ancak 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gelmediği tespit edildi.

Raporda, CHP'li Musa Gül'ün; 2016'da 15 gün, 2017'de 10 gün, 2018'de 15 gün iş yerine geldiği; 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildiği, 2020'de ise hiç işe gitmediği ifade edildi. CHP'li Gül'e, belediyeye uğramadan her ay düzenli bir şekilde 4 bin 700 TL maaş ödenirken, toplamda da 120 bin TL'yi aşkın ücret aldığı bildirildi.

Adeta su gibi para harcıyor

2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP'li Gül'ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. Gül, Sosyal Paylaşım Sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda, gösterişli yaşama olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi.

Yıllarca belediyenin kapısından geçmeyen Gül'ün kimi zaman Akdeniz kimi zaman da Ege'nin serin sularında lüks tatilin tadını doya doya çıkardı. İsraf edebiyatı yapmaktan da çekinmeyen Gül'ün bir de ultra lüks bir aracının bulunduğu görüldü.

Koltukları var kendileri yok

Bakan Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, CHP'li Gül'ün yanı sıra birden fazla ismin, işe gelmeden maaş aldığı kaydedildi. İşte o isimler:

- Yapı Kontrol Müdürü Savaş Sorgun; 661 gün işe gelmedi.

- Sosyal Hizmetler Müdürü Betül Subaşı, 712 gün içerisinde 33 gün göreve geldi.

- Bilgi İşlem Müdürü İsa Güzel 422 gün boyunca belediyeye hiç uğramadı.

- Ruhsat ve Denetim Müdürü Yakup Şahin Sancar; 274 gün boyunca işe gelmedi.

- Strateji Geliştirme Müdürü Bestami Özdemir; 262 gün boyunca sadece 3 gün işe geldi.

- Mali Hizmetler Müdürü Zeki Aydın; bin 154 gün içinde 13 gün göreve geldi.

- Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gündeşlioğlu, 67 gün boyunca hiç işe gelmedi.

- İnsan Kaynakları Müdürü Sevil Ata, 66 gün işe uğramadı.

- Fen İşleri Müdürü Arif Kuş ile Plan ve Proje Müdürü Özörtbaş 63 gün boyunca hiç göreve gelmedi.

- Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Sabri Özen, 13 gün belediyeye hiç uğramadı.