Gündem

CHP’li Murat Çalık hastane beğenmiyor

Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li Murat Çalık hastane beğenmiyor

Yolsuzluk suçlamasıyla konulduğu cezaevinden, ‘lenfoma hastası’ olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu iddiası ile çıkarılmak istenilen CHP’li eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastane beğenmeyerek, ‘dikişlerin aldırılması’ için özel hastaneye gitmek istedi.

HABER MERKEZİ

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine atılan ve “lenfoma hastası” denilerek içeride kalması halinde hayati tehlikesi olduğu öne sürülen CHP’li eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastane beğenmiyor. CHP lideri Özgür Özel’in, kanser tedavisi gördüğünü öne sürdüğü ve “Bu vicdansızlık Nazi Almanya’sında olur” ifadeleriyle tahliye edilmemesini eleştirdiği halde Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı kapsamlı değerlendirme raporunda, herhangi bir belirti çıkmayan CHP’li Çalık, dün ring aracı ile götürüldüğü İzmir Şehir Hastanesi’ne tedavi olmayı reddetti. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve İzmir’e sevk edilen Çalık, dikişlerinin alınması gibi özel uzmanlık gerektirmeyen basit bir işlem için Özel Kâtip Çelebi Hastanesi’ne gitmekte ısrar ederken, talebinin kabul edilememesi yüzünden tedaviyi reddetmesi üzerine yeniden cezaevine sevk edildi. Her fırsatta hayati tehlikesi olduğu öne sürülen CHP eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tedaviyi reddetmesine kamuoyundan tepki yağarken, devlet hastanesinde görevli Türk hekimleri beğenmiyor mu sorusu akıllara geldi.

 

ADLİ TIP: “TURP GİBİ” DEMİŞTİ

Öte yandan gazetemiz Akit’in, 22 Temmuz 2025 tarihinde Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı resmi raporuna dayandırdığı “Çalık turp gibi” haberi, seküler azınlığı kudurtmuştu. Raporda CHP’li Çalık’ın 1999 yılında “akut miyeloid lösemi” geçirdiği iddia edilse de bu döneme ait herhangi bir patoloji raporuna veya tedavi belgesine ulaşılamadığı ve Çalık’ın herhangi bir aktif hastalığının bulunmadığı kaydedilmişti.

 

