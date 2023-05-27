CHP'li Muharrem Erkek'ten 'parlamenter sisteme geçiş mümkün değil' açıklaması

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu 7'li koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerden büyük bir bozgunla ayrıldı. Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kılıçdaroğlu, ilk tur öncesi terör tutuklularına verdiği 'özgürlük' sözlerini rafa kaldırıp 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası panikleyen muhalefet kanadı, seçimler öncesinde yine "Kazanıyoruz" manipülasyonlarına başvurmayı sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP'li Muharrem Erkek, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCISINI TERLETEN SORULAR

Muhalefetin başvurduğu "Erdoğan ilk turda kazanamadı" manipülasyonu sorulan Erkek, ikinci turda da Erdoğan'ın kazanması durumunda ne yapacakları sorusuna kaçamak cevap verdi.

"Kaybederseniz ne olacak? Erdoğan ikinci turda da kazanırsa ne olacak? İlk turda çok büyük bir fark vardı. Seçmen Erdoğan'a güven oyu vermedi diyorsunuz ama size de vermedi seçmen... Hatta Erdoğan'a verdiğini de vermedi. İkinci turda böyle bir tablo ne söyler?" sorusunu yanıtlayan Erkek, "İkinci turda kazanacağız bunu inanarak söylüyorum." diye konuştu.

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CHP'Lİ MUHARREM ERKEK'TEN 'PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL' AÇIKLAMASI

Erkek, Meclis çoğunluğunu alamadıkları için muhalefetin en büyük seçim vaadi olan 'parlamenter sisteme geçişin' de mümkün olmadığını söyleyip, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsak dengeler değişebilir parlamentoda bu sefer bu kadar yetkiyi bizim kullanmamamız istenebilir." dedi.

Sunucu, "AK Parti ve MHP'liler bunu söylemeyeceklerini belirtiyorlar, böyle bir şey söz konusu değil diyorlar." diyerek araya girince Erkek, "O zaman dönemde parlamenter sisteme geçiş mümkün olmaz." itirafında bulundu.