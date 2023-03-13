  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!
Siyaset

CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!

Oyuncu Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkedip geri dönmesini yorumladı. Akpınar, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" ifadelerini kullanarak, "Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6'lı masaya, 5'li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 12:42:00 -
CHP’li Metin Akpınar’dan Meral Akşener’e ağır hakaret!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı Masa’nın adayını belirleyeceği toplantının ardından kameralar karşısına geçerek kendilerine dayatılan Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklerini söylemiş ve Mansur Yavaşile Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener’in masaya geri dönmesiyle birlikte 6’lı Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.

AKŞENER’İN MASADAN KALKMASINI DEĞERLENDİRDİ

Ünlü oyuncu Metin Akpınar, Youtube’da katıldığı Kafa TV programında 6’lı Masa’da yaşananları değerlendirdi. Soruyu eski bir sözle cevap veren Akpınar, “Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır” dedi.

‘SOFRA, 6’LI MASA’YA BENZEMEZ’

Akpınar, günlerce süren sohbet masalarından bahsederken, “Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6’lı masaya, 5’li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

........

ne terbiyesiz, ne alçak, ne küfürbaz, ne kifayetsiz muhteris çirkin mahluklarmışsınız be yeteneksiz-para ve şöhret budalası cimri tipler!

kardeş

YAPIŞTIR ANCA GİDER.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23