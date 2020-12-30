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Gündem CHP'li Mersin Belediyesi'nde rezalet! Yılbaşı öncesi şarap-çerez dağıttı
Gündem

CHP'li Mersin Belediyesi'nde rezalet! Yılbaşı öncesi şarap-çerez dağıttı

'Fakire fukaraya bakmam lazım' diyerek belediye için 250 milyon TL’lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara yılbaşı öncesi şarap ve çerez dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:30:00 - 2020-12-30 22:17:36
CHP'li Mersin Belediyesi'nde rezalet! Yılbaşı öncesi şarap-çerez dağıttı

'Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum' diye belediyeye 250 milyon TL’lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yılbaşı hediyesi olarak kolilerle şarap ve çerez gönderdiği ortaya çıktı.

Vatandaşlara şarap ve çerez gönderdi

CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yılbaşı hediyesi olarak gönderdiği şarap sosyal ve çerezler medyaya düştü.  Sosyal medyada tepki çeken olay karşısında vatandaşlar 'Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek?' şeklinde yorumlar yaptı.

'Fakire bakmam lazım' diyerek 250 milyon TL borç talep etti

Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL’lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, Mayıs ayını üç aşağı beş yukarı kurtarabiliyorum ama benim kimseye muhtaç olmamam lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında 3. kez gündeme getirilen 250 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

 

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Yorumlar

Ayhan

Müstehak olsun bu adama oy veren milliyetçilere, muhafazakârlara.Allah kıyametinizide beraber kılsın inşaallah.
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Aslan

Meral hanıma da ğöndersin selo gelecekmiş
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