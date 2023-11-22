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Siyaset CHP’li Meclis üyeleri halka karşı el kaldırdı! Karar AK Partili üyelerin oylarıyla geçti
Siyaset

CHP’li Meclis üyeleri halka karşı el kaldırdı! Karar AK Partili üyelerin oylarıyla geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-22 07:53:00 -
CHP’li Meclis üyeleri halka karşı el kaldırdı! Karar AK Partili üyelerin oylarıyla geçti

Çanakkale'nin Ezine Belediyesi, vatandaşın cebini düşünüp 2024 yılında içme suyu ve belediye toplu taşıma ücretleri ile birlikte diğer tüm harç ve tarifelere zam yapmama kararı almak için konuyu meclis gündemine taşıdı. CHP'li Meclis üyeleri, vatandaşın yararına olan karara akıl almaz bir şekilde ret oyu verdi. Yaşanan skandala rağmen karar, AK Partili üyelerin evet oyuyla meclisten geçti.

Ezine Belediyesi, yaklaşan 2024 yılında, Belediyenin toplu taşıma, içme suyu tarifeleri, katı atık, inşaat ruhsatı, imar durumu, işyeri açma çalıştırma ve pazaryeri peron işgali gibi, birçok alanda tüm harç ve işlem ücretlerine zam yapmamak için kolları sıvadı. Konu, görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Komisyondan geçen karar, Ezine Belediye Meclisine taşındı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kasım Ayı Meclis toplantısında tam anlamıyla bir skandal yaşandı. Ezine Belediye Başkanı AK Partili Güray Yüksel'in meclise sunduğu karara CHP'li Meclis üyeleri Ret oyu verdi.

HALKIN BÜTÇESİNE ZARAR VERMEK İÇİN EL KALDIRDILAR

Ezine'de yaşayan Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren ve bütçelerini bir nebze de olsa rahatlatacak olan karara, toplantıya katılan CHP'li Meclis üyeleri, Ayça Kahrıman Lapsekili, Mustafa Selim Dedeoğlu ve Mehmet Erhan Erkul'un Ret oyu vermesi büyük şaşkınlık yarattı.

Ayça Kahrıman Lapsekili

Her fırsatta "Halkın partisiyiz" diyen CHP'nin bir türlü halktan yana olamadığını açıkça gösteren skandal, Ezineliler tarafından da öfkeyle karşılandı.

Mehmet Erhan Erkul

KARAR AK PARTİLİ ÜYELERİN OYLARIYLA GEÇTİ

Gerçekleştirilen Meclis toplantısında gündeme taşınan karar, AK Partili Belediye Meclis üyelerinin evet oyuyla meclisten geçti. Böylece Ezine'de, 2024 yılı boyunca, içme suyu, toplu taşıma, inşaat ruhsatı, katı atık, otogar, ,iyeri açma ve çalıştırma, imar durumu ve işçi ve öğrenci taşıma ücretleri gibi, tüm konularda harç ve ücretlendirmelere zam yapılmayacak.
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"HALKIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Meclis toplantısında karşılaştığı şaşkınlık verici manzara karşısında sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. Başkan Yüksel mesajında, "Hemşerilerimizin bütçesine destek olmak için, birçok alanda harç ve ücretlere zam yapılmaması önerimize CHP'li Belediye Meclis üyelerinin Red oyu vermelerini şaşkınlıkla izliyor ve Ezineli hemşerilerimizin takdirine sunuyoruz" dedi.

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