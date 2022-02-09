  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Mansur Yavaş'tan görülmemiş hizmet(!)
Gündem

CHP'li Mansur Yavaş'tan görülmemiş hizmet(!)

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışır halde teslim aldıkları BELPA Olimpik Buz Patenini 15 aydır çalıştır(a)mayarak çalışamaz hale getirdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 04:44:00 -
CHP'li Mansur Yavaş'tan görülmemiş hizmet(!)

 Yeni Akit  ANKARA 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güler misin,Ağlar mısın?! CHP'li Mansur Yavaş'tan görülmemiş hizmet… Çalışır halde teslim aldıkları BELPA Olimpik Buz Patenini 15 aydır çalıştır(a)mayarak çalışamaz hale getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Buz Pateninin bahçesine paten kayılması için bir tesis inşa etmiş” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay