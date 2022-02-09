CHP'li Mansur Yavaş'tan görülmemiş hizmet(!)
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışır halde teslim aldıkları BELPA Olimpik Buz Patenini 15 aydır çalıştır(a)mayarak çalışamaz hale getirdiklerini söyledi.
Yeni Akit ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güler misin,Ağlar mısın?! CHP'li Mansur Yavaş'tan görülmemiş hizmet… Çalışır halde teslim aldıkları BELPA Olimpik Buz Patenini 15 aydır çalıştır(a)mayarak çalışamaz hale getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Buz Pateninin bahçesine paten kayılması için bir tesis inşa etmiş” ifadelerine yer verdi.