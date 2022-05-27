CHP'li Mansur Yavaş'tan "çoklu maaş" skandalı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinde çoklu maaş alan bürokratlar dikkat çekiyor. Belediyede genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı unvanlarıyla üst düzey görev yaparken aynı zamanda belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan isimler birden çok maaş alıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kez kamuda birden fazla maaş alan bürokratları gündeme getirdi, hükümete yüklendi. 18 Şubat 2020, 4 Aralık 2021, 29 Temmuz 2021, 30 Mart 2022 tarihinde yaptığı konuşmalar bunlardan bazıları. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirileri lafta kaldı.

CHP'li belediyelerin neredeyse tamamında benzer uygulamalar var. Mansur Yavaş'ın başında olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi, çoklu maaş uygulamasının en yoğun olduğu kurumlardan biri. Üstelik bu kişilerin bir kısmı emekli bürokrat olarak emekli maaşı da alıyor.

Şirketler maaş kapısı oldu

Aydınlık'ın araştırmasına göre en az 24 kişi bu durumda. Bazı belediye şirketleri yönetim kurullarını gizledikleri için, gerçek sayının bundan daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 16 şirketi var. Bunlar; Anfa, Anfa Güvenlik, Anket, Belka, Belko, Belplas, Belpa, Beltema, Beltaş, Tobaş, Bugsaş, Halk Ekmek, Metropol İmar, Portaş, Seğmen Su ve Ankara İnovatif Teknoloji A.Ş. Bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri doğrudan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından belirleniyor.

İşte iki ya da üç maaşlı o bürokratlar:

Reşit Serhat Taşkınsu – ABB Genel Sekreteri ve Seğmen Su Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksel Arslan – ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı, ABB Başkanı Özel Kalem Müdürü ve Portaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Aydınlık, Yüksel Arslan'ın Süleymancıların belediyede işe yerleştirilmesinde kilit isim olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Arslan için belediye kulislerinde 'asıl belediye başkanı' deniyor.

Baki Kerimoğlu – ABB Genel Sekreter Yardımcısı ve Belko Müdürler Kurulu Başkanı (Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yaptı)

Mustafa Kemal Çokakoğlu – ABB Genel Sekreter Yardımcısı ve Belplas Yönetim Kurulu Üyesi (İyi Partili Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde genel sekreter yardımcısıydı.)

Faruk Çınkı – ABB Genel Sekreter Yardımcısı ve Beltema Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Kurumlu – İtfaiye Daire Başkanı ve Belka A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Özarslan – Belko Genel Müdürü, Portaş Genel Müdürü (İki şirketin birden genel müdürlüğünü yapan Özarslan İyi Parti GİK üyesi ve eski Ankara İl Başkanı)

Ertuğrul Candaş – ABB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı ve Belplas Yönetim Kurulu Üyesi

Ulaş Altun – ABB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı, Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı ve Belpa Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Cengiz Akkoyunlu – ABB Ulaşım Dairesi Başkanı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Koç – ABB Zabıta Daire Başkanı ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Nihat Alkaş – EGO Genel Müdürü ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bekir Ödemiş – ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi (Eşi Deniz Ödemiş, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi olarak Melih Gökçek döneminde Ankapark'a onay imzası atanlardan biriydi)

Mutlu Gürler – ABB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Volkan Memduh Gültekin – ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Hacı Ali Bozkurt – ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel Işık – ABB Sosyal Medya Dairesi Başkanı, Portaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Metropol İmar Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Tatlısu – ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ve Metropol İmar Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Yanmaz – ABB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı ve Metropol İmar Yönetim Kurulu Üyesi

Köksal Bozan – ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve PORTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Hastürk – ABB Mali İşler Dairesi Başkanı ve PORTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Artunç – ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı ve PORTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Fahrettin Özgür Karakoç – CHP Genel Merkez Genel Müdürü ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan Zorlu - Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürü ve Araştırma İhale ve İdari İşler Şube Müdürü

"Maaşlar yüksek değil"

Konuyla ilgili ulaştığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin şunları söyledi:

"Böyle bir durum var doğru. Bu kişilerin önemli bir kısmı son yıllarını rahat geçirebilecekken, emekliliklerini bırakıp bu riskli işleri üstlendiler. Devlet tecrübesine sahip kişiler. Yüksek bir maaş almıyorlar. Başkanımız Mansur Yavaş yönetim kurulu üyeliklerine uzun süre zam yapmadı. Bu yıl hayat pahalılığından dolayı ortalama 2 bin liralık bir ücret zammı yapıldı. Şu anda şirketten şirkete değişmekle birlikte yönetim kurulu üyeleri 4-8 bin TL gibi bir aylık maaş alıyorlar, biraz göstermelik. Diğer belediyelerin şirketlerine göre bu maaşlar düşük. Bu kişilerin belediye idari yöneticisi olarak aldıkları maaş ise devletteki kıdemlerine göre değişiyor. Ortalama 11-12 bin TL gibidir. İkisini toplarsanız bir üst düzey yönetici maaşı bile etmiyor gibi bir durum var. Gültekin "Belediye genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarının bu şirketlerde yönetim kurulu üyesi yapılması bir yasal zorunluluk mu?" sorumuza, "Böyle bir zorunluluk yok. Ama bu kalibrede yetişmiş, tecrübeli insan gücü bulmak zor."

"Güncelleme yapılıyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş sık sık şeffaflıktan söz ediyor. Ancak gerçek öyle değil. Belediye'ye ait Anket A.Ş., yönetim kurulu üyelerini resmi sayfasından ilan etmeyen şirketlerden biri.

Kamuya ait bir şirket olmasından dolayı yönetim kurulu üyelerin ismini sorduk. Ulaştığımız şirket görevlisi "Yöneticilerin yoğunluktan ötürü bizimle görüşemeyeceklerini" belirttikten sonra, "Şirket yönetiminde bir güncelleme olacak bu yüzden sitede yok. Şu anda bunu söyleyebiliyorum." yanıtını verdi.

"Güncelleme olacaksa bile şirketin mevcut bir yönetim kurulu olmalı, onları öğrenmek istiyoruz." dediğimizde ise görevli, "Benim yetkim yok." yanıtını verdi.

Aydınlık